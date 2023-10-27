سفير فلسطين بالقاهرة: الاجتياح البري لغزة عملية ممنهجة.. وكل ما فوق الأرض مستهدف

كتب- حسن مرسي: كشف السفير دياب اللوح سفير فلسطين في مصر، مستجدات الأوضاع والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يتعرض لقصف عنيف من الجو والبر والبحر، وأيضًا يقع تحت ظلام دامس، وتمَّ تدمير ٥٠% من المباني في قطاع غزة. وأضاف دياب اللوح، في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، مساء الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم لا يمكن وصفها ويقصف كل ما يتحرك في قطاع غزة، متابعًا أن قوات الاحتلال تتخذ إجراءات إجرامية ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاجتياح البري عملية ممنهجة على قطاع غزة لكل ما هو حي، مؤكدًا أن كل شيء فوق أرض قطاع غزة مستهدف. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تصدت لتوغل بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وجاء في بيان حماس أن اشتباكات عنيفة تدور بالقرب من بيت حانون شمال قطاع غزة، والبريج وسطه.

اقرأ أكثر:

masrawy »

فيديو.. عمرو موسى: الاجتياح البري لغزة سيوسع نطاق الصراع.. ونتنياهو واهمبعض المسئولين الأمريكيين نصحوا إسرائيل بعدم الإقدام على الاجتياح البري لغزة اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تحدد موقفها من الاجتياح البري الشامل لغزة بعد التوغل المفاجئوافقت إسرائيل على تأجيل تنفيذ الهجوم البري الشامل على قطاع غزة في الوقت الحالي. الاجتياح البري الشامل لغزة وحسب صحيفة 'وول ستريت جو اقرأ أكثر ⮕

سفير فلسطين بالقاهرة: غزة فى خطر وتعيش كارثة إنسانية وبحاجة لتدخل دولى عاجلتحدث السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، عن مشهد العدوان الإسرائيلي جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة، قائلا:' إسرائيل ترتكب عدوان مستمر على غزة وحرب إبادة جماعية ممنهجة اقرأ أكثر ⮕

شاهد الآن الاجتياح البري لغزة..تقارير إسرائيلية تعلن بدء الهجوم البرى الشاملتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي اللحظات الأولى لبدء الاجتيلح الإسرائيلي لغزة، وسط إدانات عربية ودولية، بعدما كثّفت تل أبيب غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة مساء الجمعة، في هجوم اعتبر الأعنف منذ بداية الحرب. اقرأ أكثر ⮕

سفير فلسطين بالقاهرة: لا يوجد مكان في غزة بمنأى عن القصف الإسرائيلي الغاشمسفير فلسطين بالقاهرة: لا يوجد مكان في غزة بمنأى عن القصف الإسرائيلي الغاشم اقرأ أكثر ⮕

وزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد حصيلة الاجتياح البري في قطاع غزة حتى الآن.. فيديوكشف وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، عن ضحايا الاجتياح البري في قطاع غزة، الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، موضحًا اقرأ أكثر ⮕