سفير فلسطين بالعراق: استشهاد أكثر من 900 طفل في غزة حتى الآن

وأضاف"الرويضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج"حقائق وأسرار" المذاع من خلال قناة"صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن أكثر من 900 طفل فلسطيني استشهد حتى اللحظة، فضلا عن أكثر من 1200 طفل مفقودين تحت أنقاض غزة، والمشهد صعب للغاية، والمجتمع الدولي حتى اللحظة يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل في أن تفعل ما تريد.

وتابع سفير فلسطين في العراق، أن العراق على تواصل دائم مع أطراف دولية مختلفة، والحكومة العراقية ورئيس الوزراء يتواصلون مع عدة أطراف لإيقاف الجريمة التي تحدث في غزة ورفض التوطين لأي مكان، وأي حقوق أساسية تتجاوز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

واستكمل، أنه يجب أن يكون هناك إنهاء للاحتلال، ولذلك الموقف العربي يتم تلخيصه الآن من خلال البيان المشترك الذي تم تقديمه، وهدف الجميع هو إيقاف المجزرة التي يتم ارتكابها أمام العالم، والدبلوماسية العراقية تركز على هذا الملف الآن. headtopics.com

وواصل أن ما يحدث في غزة هو جريمة العصر، حينما يتم القصف بريا، وبحريا وجويا على المنطقة الصغيرة في غزة ويسكنها 2.5 مليون مواطن فلسطيني أغلبهم من الأطفال والشيوخ والنساء يكون الهدف في التطهير العرقي من الشعب الفلسطيني، والأمر ليس رد فعل، وإنما هناك برنامج لتطهير عرقي في غزة. قيادي بحركة فتح: إسرائيل اعتقلت أكثر من 5 آلاف ناشط من حماسالموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

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