سفير فلسطين بالسعودية: ما يحدث في غزة مجزرة لا وصف لها

أكد السفير بسام الأغا، سفير فلسطين في السعودية، أن غزة تعيش جريمة حرب حقيقية، ومذبحة بين شعبها،"أين حقوق الإنسان، وأين حقوق المرأة، وأين حقوق الطفل، وهؤلاء أصحاب الحضارة، ولم نسمع لهم صوتا إلا التأييد فقط، غزة تُذبح أمام العالم منذ 3 أسابيع، والاكتساح لغزة مستمر".

وتابع سفير فلسطين بالسعودية:"نحن مع الشرعية، ومع الحل، ومع مبادرة السلام العربية، ولكن كل ذلك هباء أمام الغرب الظالم، والذي يريد أن يطوع المنطقة، وينفذ مشروع أيلاند وترحيل الشعب لسيناء، والضفة الغربية للأردن، ولكن رب السماء كبير".

واستكمل أن ما يحدث في غزة مذبحة ومجزرة لا وصف لها على الإطلاق،"لنا الله ولنا أمتنا العربية، وبصمود شعبنا وحكمة رئيسنا وصبره وعطائه وتضحياته". مصطفى بكري يبكي على الهواء بسبب أحداث غزة (فيديو)سفير فلسطين بالقاهرة: قطاع غزة تحول لكتلة مشتعلة من اللهبكورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة".. headtopics.com

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