سفير الدانمارك لدى الهند: يتعين السماح بتقديم الدعم الإنساني في قطاع غزة

جاء ذلك في معرض تصريحات صحفية أدلى بها السفير الدانمركي على هامش مؤتمر الهند للهواتف المحمولة المنعقد حاليا في العاصمة الهندية (نيودلهي) حيث أعرب عن تهنئته للعالم بعقد هذا المؤتمر في الهند، مشيداً بالبنية الأساسية الرقمية الهندية.

وقال السفير الدانمركي:"إننا نتابع ما يحدث في قطاع غزة عن كثب، ونحن نحث على ضرورة السماح بتقديم الدعم الإنساني هناك".. مضيفا:"أن الهند هي العقل المدبر للتكنولوجيا والرقمنة الجديدة وتضع حلولا رقمية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهذا أمر رائع.. الهند تضع معايير جديدة لتمكين المواطنين وتحدد المستقبل للآخرين". وأشار إلى أن رئيس الوزراء الهندي أعطى أملا بالنسبة لمستقبل الجميع عندما تحدث خلال هذا المؤتمر، حيث قال:"إن المستقبل يوجد هنا الآن، ويتعين انتهاز هذه الفرصة".

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