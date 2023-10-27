سفير فلسطين بالأمم المتحدة: غزة تتعرض لإبادة كاملة.. وإسرائيل تتخذ قرارات سادية

وأضاف"خريشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج"حقائق وأسرار" المذاع من خلال قناة"صدى البلد" اليوم الجمعة، أن غزة تعيش 17 عاما تحت الحصار، وما يحدث في غزة لم يأتي من فراغ، ولكن المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني على مدار 56 عاما، ومنذ 30 عاما أعلن الفلسطينيون بأنهم يعترفوا بإسرائيل وينبذوا العنف والإرهاب، وموافقون على الشرعية الدولية طريقا للوصول بطموحات الشعب بإنهاء الاحتلال، ولكن الأمر انقلب باتجاه آخر.

وتابع سفير فلسطين بالأمم المتحدة، أن ما يحدث في غزة ليس سهلا، في ضوء محاولات التهجير من قبل الإسرائيليين، والنداءات باتجاه الشعب إلى الجنوب، وأكثر من 400 ألف ذهبوا إلى الجنوب، ألا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقوهم هناك، واستمر القصف، ولا يوجد أي منطقة في غزة آمنة، ولا يوجد مياه أو كهرباء أو أي شيء في غزة في الوقت الحالي.

واستكمل، أنه على تواصل يومي مع منظمة الصحة العالمية المشكورة على جهودها، وقاموا بجهد كبير على الأرض في فلسطين مع قطاع غزة، وأرسلوا مساعدات عديدة من العريش، وأرسلوا للصليب الأحمر الدولي لأنهم الجهة الوحيدة التي تستطيع الدخول، ألا أن إسرائيل ترفض ذلك، لتعزيز تواجدهم على الأرض، مناشدًا بتأمين المعابر لدخول الاحتياجات الإنسانية والإغاثية. مصطفى بكري: أكثر من 100 طائرة إسرائيلية تقصف غزة الآنأوقفوا الحرب وساندوا الحق.. headtopics.com

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