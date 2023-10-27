سفير فلسطين بالقاهرة: تدمير 50% من المباني في قطاع غزة

واضاف دياب اللوح، في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف كل ما يتحرك في قطاع غزة، متابعا أن الاحتلال تتخذ إجراءات إجرامي ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع السفير دياب اللوح سفير فلسطين في مصر، أن قطاع غزة يتعرض بقصف عنيف من الجو والبر والبحر، وايضا يقع تحت ظلام دامس، وتم تدمير ٥٠% من المباني في قطاع غزة. وأشار السفير دياب اللوح سفير فلسطين في مصر، إلى أن الاجتياح البري عملية ممنهجة علي قطاع غزة لكل ما هو حي وكل شيء مستهدف.

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