سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 30 أكتوبر 1967.. نزار قبانى يكتب رسالة إلى جمال عبدالناصر يشكو مصادرة إبداعه فى مصر.. ورجاء النقاش يحملها من بيروت لتوصيلها

ومطلعها: «أنعى لكم يا أصدقائى، اللغة القديمة/ والكتب القديمة/ أنعى لكم.. كلامنا المثقوب، كالأحذية القديمة/ ومفردات العهر، والهجاء والشتيمة/ أنعى لكم.. أنعى لكم/ نهاية الفكر الذى قاد إلى الهزيمة».

تسللت القصيدة إلى مصر، رغم مصادرتها رسميا، وفقا للناقد رجاء النقاش فى كتابه «ثلاثون عاما من الشعر»، مضيفا: «بدأت حملة عنيفة ضد نزار وقصيدته، فجرها الشاعر صالح جودت، بمقال «امنعوا نزار قبانى» فى مجلة الكواكب، 12 سبتمبر 1967، تبعه بمقال «فضيحة نزار قبانى» فى 19 سبتمبر، قال فيه: «يعز علىّ أن أفقد صديقا عرفته منذ ربع قرن، ويحز فى نفسى أن أجدنى مضطرا إلى وضع اسم عربى فى قائمة المقاطعة»، وطالب فى هذا المقال الإذاعات العربية جميعا بمقاطعة أغانى نزار،...

محمد علي السيد يكتب: دع سمائي أكتوبر 19674أشهر من 5 يونيو 67 و ضرب الطيران المصري في مطاراته (أستردينا جزءا من كرامتنا بضربة 2 يوليو 67 ) •• اقرأ أكثر ⮕

محمد عزمي لـ'الشاهد': لم أتقبل فكرة النكسة والجماهير رفضت تنحي عبدالناصرقال محمد عزمى، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه من جيل ثورة يوليو وعاش فترة طفولته فى عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والاعتزاز الوطنى وأن الجيش المصرى أكبر قوة وطنية فى المنطقة. اقرأ أكثر ⮕

محمد عزمي: لم أتقبل فكرة النكسة والجماهير رفضت تنحي عبدالناصرقال محمد عزمي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه من جيل ثورة يوليو وعاش فترة طفولته في عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والاعتزاز الوطني وأن الجيش المصري أكبر قوة وطنية في المنطقة. اقرأ أكثر ⮕

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 29 أكتوبر 1956.. إسرائيل تبدأ العدوان الثلاثى على مصر بالهجوم على سيناء وجمال عبدالناصر يتلقى الخبر بعد خمس دقائق من وقوعهكانت الساعة الخامسة مساء 29 أكتوبر، مثل هذا اليوم، 1956، حين بدأ هجوم إسرائيل على سيناء، وبعد خمس دقائق من بدايته، تلقى الرئيس جمال عبدالناصر أول نبأ عنه من وكالة الأنباء الأمريكية اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. استيراد 410 ألف طن مواد غذائية في مقدمتها القمح والزيوت وفول الصوياكشفت هيئة سلامة الغذاء في تقريرها الاسبوعي خلال الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، أنه بلغ إجمالي عدد الرسائل الغذائية الواردة 1522 رسالة بنحو 410000 طن تم رفض منهم 16 رسالة. اقرأ أكثر ⮕

ذاكرة اليوم.. أول مؤتمر اقتصادى لدول الشرق الأوسط وميلاد إيفانكا ترامبوقعت فى يوم 30 أكتوبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات اقرأ أكثر ⮕