سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 30 أكتوبر

كتب- أحمد والي: يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 2935 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2979 جنيها. وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2607 جنيهات، والجرام عيار 18 إلى نحو 2234 جنيها.

كتب- أحمد والي: يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 2935 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2979 جنيها. وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2607 جنيهات، والجرام عيار 18 إلى نحو 2234 جنيها. ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 20853 جنيها، وفقا للمستويات المذكورة

أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، في أسواق الصاغة، بعدما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2580 جنيها. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع سعر الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023.. 'إليك تطورات قيمة الجرام'سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم الأحد 29 أكتوبر في أسواق الصاغة المصرية، ليسجل الآن 2948 جنيهًا للبيع، مقابل 2925 جنيهًا في حالة الشراء. اقرأ أكثر ⮕

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سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع مع بداية التعاملاتسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع مع بداية التعاملات | مصراوى اقرأ أكثر ⮕