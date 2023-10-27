سعر غير متوقع لـ فستان إليسا في حفلها بـ موسم الرياض

شاركت النجمة اللبنانية إليسا فيديو لحفلها الذي أقامته “أونلاين”، ضمن فعاليات موسم الرياض، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة للغاية.

سعر إطلالة إليسا في حفلها بـ موسم الرياضواختارت إليسا فستانا طويلا بلون أزرق داكن، بفتحة صدر على شكل V، جاء بتصميم ضيق، بجزء علوي من المخمل وتنورة من الساتان واسعة قليلاً، وأكماما بطول الكوع وسحاب خلفي مخفي.

يتجاوز 50 ألف جنيه.. سعر جمبسوت سيرين عبد النور الأبيض يثير الجدل بعباءة واسعة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وكان فستان إليسا من تصميم TALBOT RUNHOF، ووصل سعر 2195 دولارا، أي ما يعادل 68 ألف جنيه.وأكملت إليسا إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اختارت اللون الروز كأحمر شفاع، مع وضع الماسكرا والآي لاينر، والآي شادو بألوان البينك. headtopics.com

واختارت إليسا بعض الإكسسوارات التي تناسبت مع تفاصيل إطلالاها، فقد ارتدت قرطين وكوليه وإسورة وخاتما باللون الفضي مطعمة بأحجار باللون الأسود.

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