سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

استعرضت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس 2 نوفمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج"صباح البلد"، عبر فضائية"صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.سعر الجنيه الإسترليني 37.55 جنيه للبيع، و37.38 جنيه للشراء.سعر الدينار الكويتي 100.09 جنيه للبيع، و99.64 جنيه للشراء.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.. الدولار يستقر عند 30.95 جنيه للبيع في بداية التعاملاتاستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بالبنوك المصرية.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023استعرضت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، عبر فضائية صدى البلد ، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملاتسعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملاتسعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملاتسعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملاتسعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕