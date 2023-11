سعر الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة

وبلغت قيمة المصنعية على شراء الجرام عيار 21 بين 80 جنيها وحتى 120 جنيهًا، وينتشر الذهب عيار 21 في محافظات مصر المختلفة.عيار 24، اليوم الخميس، مستوى 2926 جنيها في سوق الصاغة المصرية، ذلك بعد انخفاض الجرام مساء أمس الأربعاء بنحو 12 جنيها، وسجلت المصنعية على شراء جرام الذهب عيار 24 بين 120 جنيهًا وحتى 150 جنيهًا، وينتشر هذا العيار في نطاق دول الخليج العرب.سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم في أسواق الذهب المصرية نحو 20480 جنيها، ويزيد على السعر المعلن حوالي 300 جنيه مصنعية لشراء الجنيه.

