سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الاثنين

داخل كافة البنوك المصرية، تلك الهدوء المستمر منذ شهر أغسطس الماضي ليبلغ متوسط السعر في البنك المركزي المصري نحو 32.65 جنيه للشراء و 32.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر اليورو في بنك مصر- كما وصل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلي 32.71 جنيه للبيع و 32.61 جنيه للشراء. - وبالنسبة لسعر اليورو اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي يبلغ 32.74 جنيه للشراء و 33.03 جنيه للبيع. - وعن يسجل في 32.56 جنيه للشراء و 32.71 جنيه للبيع وذلك داخل

استقرار سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 29 أكتوبراستقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاحد 29 أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين 30 أكتوبراستقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأثنين 30 كتوبر. اقرأ أكثر ⮕

سعر الدولار اليوم الاثنين 30-10-2023 في البنوكيواصل سعر الدولار اليوم الاثنين في بداية التعاملات الصباحية استقراره الذي عليه منذ تعاملات امس ليبلغ متوسط سعر الدولار اليوم 30.84 جنيها للشراء اقرأ أكثر ⮕

البورصة تربح 23.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنينارتفعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 23.3 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.596 تريليون جنيه. اقرأ أكثر ⮕

سعر اليورو الیوم الاثنين 29-10-2023 في البنوك المصريةشهدت أسعار الصرف بالبنوك المصرية اليوم الاثنين استقرار كبير في سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري بمختلف البنوك. اقرأ أكثر ⮕

أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، في أسواق الصاغة، بعدما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2580 جنيها. اقرأ أكثر ⮕