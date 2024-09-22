سعادة المواطنين في قرية الهياتم بتفعيل مبادرة 'بداية جديدة لبناء الإنسان'

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعرب عدد من المواطنين في قرية الهياتم بمركز المحلة عن سعادتهم الكبيرة، باهتمام والرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة باستمرار فعاليات و أنشطة المبادرة الرئاسية 'بداية جديدة لبناء الإنسان'لليوم الثاني على التوالي التي ستستمر لمدة أسبوع لمساندتهم والوقوف معهم في ظروفهم المعيشية، والكشف الطبي والعلاج المجاني و توزيع المستلزمات والمساعدات الإنسانية والاجتماعية التي ترسم الفرحة على وجوههم بأنهم في فكر القيادة السياسية دائما.

وأشار اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية إلى أن ما يتم في قرية الهياتم من الفعاليات والأنشطة ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» يمثل النموذج الحقيقي و المفهوم المتكامل ، فكل الجهات المشاركة تتعاون معًا لأول مرة بشكل متكامل، من حيث نوع الخدمة، وتوقيت تقديمها، ومكانها الجغرافي، ؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع ، مؤكدا ان المبادرة تعتبر خطوة محورية لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال الاستثمار في تعليمهم وصحتهم وتطوير قدراتهم. ووجه المحافظ الشكر لكافة الجهات المشاركة في القافلة مثمنا جهودهم المبذولة والأنشطة المقدمة والتي تحقق الشعور بالرضا لدى المواطنين

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان قرية الهياتم الرئيس السيسي المساعدات الاجتماعية الرعاية الصحية

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