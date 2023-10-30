سرايا القدس تعلن استهدافها لمعدات إسرائيلية بقذائف الهاون في شمال غزة

قالت سرايا القدس، إنها استهدفت حشدا لآليات العدو المتوغلة بمنطقة السودانية شمال غربي غزة بوابل من قذائف الهاون.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي أيضا، إن العدو تلقى ضربات على يد المقاومة التي تستبسل في مواجهته والاشتباك معه.وأضافت حركة الجهاد الإسلامي، أن العدو توغل في مناطق مفتوحة من غزة بغطاء جوي كثيف أدى لارتكاب مجازر بحق المدنيين.

كتائب سرايا القدس: قصفنا قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة بقذائف الهاونقالت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها قصفوا قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة بقذائف الهاون. اقرأ أكثر ⮕

المقاومة الفلسطينية تعلن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في شمال غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت عن قصف قوات الاحتلال المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة بقذائف الهاون. اقرأ أكثر ⮕

الفصائل الفلسطينية: الاحتلال يقصف قطاع غزة بقذائف الهاونأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت عن قصف قوات الاحتلال المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة بقذائف الهاون. اقرأ أكثر ⮕

الفصائل الفلسطينية تعلن قصف قوات الاحتلال بقذائف الهاونأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت عن قصف قوات الاحتلال المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة بقذائف الهاون. اقرأ أكثر ⮕

الفصائل الفلسطينية تعلن قصف قوات الاحتلال غرب غزة بقذائف الهاونأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية' في نبأ عاجل لها، بأن الفصائل الفلسطينية أعلنت عن قصف قوات الاحتلال المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة بقذائف الهاون. اقرأ أكثر ⮕

الفصائل الفلسطينية تقصف قوات الاحتلال المتوغلة في شمال غزة بقذائف الهاونأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت عن قصف قوات الاحتلال المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة بقذائف الهاون. اقرأ أكثر ⮕