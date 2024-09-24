سجلت أسعار الذهب مستويات تاريخية جديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عادت أسعار ال ذهب العالمي لتسجل مستويات تاريخية جديدة في ظل تزايد الدعم لل ذهب من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، أو من تزايد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط"توترات لبنان "والتي تعمل على تزايد الطلب على ال ذهب كملاذ آمن.

وارتفع سعر الذهب لأربع جلسات متتالية وسجل مستويات تاريخية جديدة في آخر 3 جلسات، وبذلك يكون الذهب قد ارتفع بنسبة أعلى من 27% منذ بداية العام، بحسب جولد بيليون. ويرى أعضاء البنك الفيدرالي أن قرار خفض الفائدة نصف نقطة مئوية كان يهدف في الأساس إلى الحفاظ على التوازن الذي حققه البنك الفيدرالي الأمريكي بين تراجع معدلات التضخم وتسجيل معدل نمو صحي لا يضر بقطاع العمالة.

وتضع الأسواق المالية احتمال بأن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بينما كانت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي الأخيرة تشير إلى خفض الفائدة 50 نقطة أساس حتى نهاية العام.

ذهب سعر الذهب بنك فدرالي توترات جيوسياسية لبنان

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