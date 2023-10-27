سبورتنج يهزم الأهلي بدوري مرتبط السلة في مباراة مثيرة

ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدبعد مرور نصف قرن على رحيله.. أدب طه حسين مصدر إلهام على الشاشةقوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجوما بحريا تحضيريا على قطاع غزة في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدورة المجمعة الأولى لدوري المرتبط لكرة السلة.
أقيمت المباراة على صالة الشمس، وشهدت إثارة كبيرة من جانب الفريقين، حيث تقدم الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 40-34، قبل أن يعود سبورتنج في الشوط الثاني ويتعادل بنتيجة 70-70؛ ليلجأ الفريقان إلى فترة إضافية مدتها 5 دقائق، والتي حسمها الفريق السكندري لصالحه؛ ليفوز بالمباراة.
ويتواجد الفريقان في المجموعة الأولى بدوري المرتبط لكرة السلة مع فريقي، الشمس ومصر للتأمين، ثم تتأهل الفرق المشاركة في الدور التمهيدي إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب لفريقي الرجال والمرتبط للناشئين تحت 18 عامًا، حيث يحصل الفريق الفائز في الرجال على 3 نقاط والناشئين على نقطتين، والأكثر حصدًا للنقاط يتأهل للدور التالي. headtopics.com
ومن المقرر أن تنطلق الدورة المجمعة الثانية لبطولة دوري المرتبط يوم الأربعاء المقبل، وتستمر حتى الجمعة القادمة. الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري المرتبط لكرة السلة، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدور النهائي.