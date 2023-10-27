سبب هزيمة الزمالك.. أوسوريو يعترف بارتكاب خطأ كبير في مواجهة إنبي

قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه سيطر بشكل كبير على مجريات الأمور في مباراة إنبي اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف أوسوريو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"الزمالك استحوذ على الكرة وخسر بكرة ثابتة بالرغم من وجود 7 لاعبين من الزمالك في منطقة جزاء الفريق مقابل 4 لاعبين من المنافس، وكان هناك خطأ في التمركز وسيشرح هذا الأمر في التدريبات".واعترف أوسوريو بارتكاب خطأ بسبب عدم اللعب بمهاجم صريح، مضيفا أنه بعد التأخر بهدفين كان يجب أن يلعب بثنائي هجومي صريح لتعويض التأخر.

وأردف أوسوريو:"المباراة السابقة لعبت بثلاثة لاعبين في الدفاع وحققنا الفوز بخماسية، واليوم اعتمدت على 4 لاعبين في الدفاع وخسرت بهدفين". خالد الغندور يتخذ قرارا مفاجئا عقب خسارة الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة أمام إنبي.. خالد الغندور يطرح سؤالا لجماهير الزمالك خسارة الزمالك أمام إنبي headtopics.com

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع في حين رفع الفريق البترولي رصيده إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز السادس.

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