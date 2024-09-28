ساهم النني في فوز الجزيرة على النصر بثلاثية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ساهم النجم المصري محمد النني في فوز فريقه الجزيرة على النصر بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإماراتي .

النني يشكل ثنائيًا مميزًا مع نبيل فقيرتقدم الجزيرة على النصر في الشوط الأول بنتيجة 3-1، إذ أحرز نبيل فقير الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء. وسجل برونو هدف الجزيرة الثالث، ليعزز تقدم فريقه في الدقيقة 45+6، ولم يسمح النصر بنهاية الشوط بهذه النتيجة، حيث نجح عادل تاعرابت في تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 90+9.

محمد النني الجزيرة النصر الدوري الإماراتي

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