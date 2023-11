سامو زين: 'أيام وننتهي من كتابة الفيلم الجديد وأعتذر لتأجيل الحفلات'

وكتب ساموزين، عبر حسابه على إنستجرام: "أيام قليلة وننتهي من كتابة الفيلم الجديد إن شاء الله، وإعتذاري عن طرح الأغنية الجديدة في الوقت الحالي وتأجيل الحفلات المتفق عليها لحين طرح موعد آخر إن شاء الله.. كل الحب لكم جميعا". يذكر أن، آخر أعمال ساموزين هي أغنية "دي حبيبتي" من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبري.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: سامو زين يعود للسينما بعد غياب 17 عامًاانتهى الفنان سامو زين من كتابة فيلمه الجديد، و أعلن عن ذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: سامو زين يكشف عن عودته للسينما بعد غياب 17 عاماكشف الفنان سامو زين، عن عودته إلى السينما خلال الفترة المقبلة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: سامو زين في رسالة اعتذار ويفاجئ جمهوره بهذا الشئكشف الفنان ساموزين عن موعد الانتهاء من كتابة فيلمه الجديد، بعد عودته لسينما بعد غياب طويل، حيث شارك ساموزين جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام ، وأرفق بالصورة تعليقاً قال فيه : أيام قليلة وننتهي من كتابة الفيلم الجديد ان شاء الله، واعتذاري عن طرح الأغنية الجديدة في الوقت...

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: سامو زين يعلن عن تأجيل حفلاته وأحدث أغانيهأعلن الفنان سامو زين عن تأجيل حفلاته واحدث اغانية خلال الفترة الحالية،عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الأجتماعي'فيس بوك'.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: مجدى أبو عميرة: انتظر انتهاء كتابة مسلسل 'عتبات البهجة' والتصوير قريبًاقال المخرج الكبير مجدى أبو عميرة لـ ' اليوم السابع ' انه ينتظر الانتهاء من كتابة مسلسله الجديد ' عتبات البهجة ' بطولة النجم يحيى الفخرانى الذى سيقوم بإخراجه

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: أحمد أبو الحسن 'أوفيس بوي' بمعهد السينما فى فيلم ' ولنا فى الخيال حب 'يشارك الفنان أحمد أبو الحسن في الفيلم السينمائي الجديد (ولنا في الخيال حب) إخراج ساره رزيق، وبطولة كل أحمد السعدني ومايان السيد

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕