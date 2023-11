سامو زين في رسالة اعتذار ويفاجئ جمهوره بهذا الشئ

وأضاف:" تأجيل الحفلات المتفق عليها لحين طرح موعد آخر ان شاء الله كل الحب لكم جميعا".وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على دعم واسع من قبل نجوم الوسط الفني ورواد التواصل الاجتماعي، وكانت من أبرز التعليقات الف مليووون مبرووك، ان شاء الله تكسر الدنيا، ناطرينك، وغيرها من التعليقات.والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان سامو زين أغنية"دي حبيبتي" والذي نالت على إعجاب الجمهور، وتصدرت الترند فور نزولها.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: سامو زين يكشف عن عودته للسينما بعد غياب 17 عاماكشف الفنان سامو زين، عن عودته إلى السينما خلال الفترة المقبلة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: سامو زين يعود للسينما بعد غياب 17 عامًاانتهى الفنان سامو زين من كتابة فيلمه الجديد، و أعلن عن ذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: سامو زين يعلن عن تأجيل حفلاته وأحدث أغانيهأعلن الفنان سامو زين عن تأجيل حفلاته واحدث اغانية خلال الفترة الحالية،عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الأجتماعي'فيس بوك'.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: خالد الجندي: مصر تسعى للسلام المبني على القوة وليس الضعفقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن رسالة رئيس مجلس الوزراء إلى سيناء، هي رسالة طمأنة للمصريين في سيناء.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: رئيس الوزراء يوجه رسالة بشأن مجازر الاحتلال في غزة: مصر ضد سياسة العقاب الجماعيرئيس الوزراء يوجه رسالة بشأن مجازر الاحتلال في غزة: مصر ضد سياسة العقاب الجماعي..

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: طبيب من غزة يسرد تفاصيل رحلته على الدراجة يوميًا لعلاج أهالي القطاعكشف الدكتور حسين زين الدين، أحد الأطباء في غزة، تفاصيل المخاطر التي يواجهها من قذائف الدبابات الإسرائيلية في التنقل لعلاج المصابين.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕