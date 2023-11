سامح عاشور ينظم مؤتمر صحفيا اليوم حول جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

سامح عاشورينظم سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الأسبق، عضو مجلس الشيوخ، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، الخميس، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الأشقاء الفلسطينيين فى قطاعيشارك فى المؤتمر، السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، وخالد البلشى نقيب الصحفيين، ونقيب محامين السودان، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وعدد كبير من الشخصيات العامة والمحامينوعلى جانب آخر، تفتتح فعاليات دورة فلسطين لكرة القدم، والتى تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وسامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، كما يخصص مقر للتبرع بالدم لصالح أهالى غزة

