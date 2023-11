ساديو ماني: الدوري السعودي على المسار الصحيح.. وجمهور النصر الأفضل بالسعودية

قال ساديو ماني في تصريحات تلفزيونية:" بصراحة، مباراة الاتفاق بالكأس هي إحدى أصعب المواجهات التي لعبتها حتى الآن، لكن من الطبيعي أن نواجه مثل هذه اللقاءات في الدوري، وهو أمر مهم حقا". أضاف:"الجماهير تريد رؤية هذا النوع من المباريات، وكلانا يقاتل حتى النهاية حين سجلنا الهدف وفزنا أخيرا".

أكد ساديو ماني:"أنا سعيد اللعب مع النصر كل يوم، ومن المتوقع هذا النوع من المباريات، وكما توقعتم أنتم في الدوري السعودي، لذا نأمل أن يكون الموسم المقبل أقوى". أشار ماني:"سعادتي كبيرة بتواجدي في السعودية، حتى عائلتي وأمي سعداء بتواجدهم هنا، وهذا يحفزني أكثر للاستمتاع بكل لحظة أقضيها في المملكة".

أوضح ساديو ماني:"من الصعب أحيانا تسجيل الهدف، ولطالما أن فريقي فائز فأنا سعيد، وجمهور النصر رائع جدا وهم أفضل جماهير في المملكة العربية السعودية". أتم ساديو ماني:"الدوري السعودي للمحترفين على المسار الصحيح لأنني لعبت في إنجلترا وألمانيا وكذلك فرنسا، ويمكنني القول إن الدوري السعودي قوي ويزداد قوة لذلك أتمنى أن يكون الدوري في العام المقبل أفضل بكثير".خالد جاد الله: الأهلي حظه سيء والكرة عاندته أمام صن داونز.. فيديومجدي عبد الغني عن موديست: الأهلي خد «بومبة جامدة» وفيديوهاته «طلعت ذكاء اصطناعي»..

