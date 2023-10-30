سابالينكا تحقق انطلاقة قوية في البطولة الختامية للموسم للسيدات على حساب ساكاري

طائرات حربية إسرائيلية تحيط مُستشفيين في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهمامصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:01 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:01 م

التي انطلقت في المكسيك، وتغلبت على اليونانية ماريا ساكاري 6 / صفر و6 / 1 مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش). وحققت سابالينكا بداية قوية في المباراة حيث فازت بـ 11 شوطا متتاليا قبل أن تدخل ساكاري، التي شاركت في البطولة بعد انسحاب كارولينا موكوفا بسبب الإصابة، في أجواء المباراة.

وتمكنت سابالينكا من فرض تفوقها حتى نهاية المباراة، التي أقيمت في أجواء عاصفة، لتتجاوز الخطوة الأولى في دور المجموعات بالبطولة الختامية التي وصلت إلى دورها النهائي في الموسم الماضي. كذلك حققت الأمريكية جيسيكا بيجولا بداية ناجحة في البطولة وتغلبت على الكازاخستانية ايلينا رايباكينا 7 / 5 و6 / 2 . headtopics.com

وتنطلق مباريات المجموعة الأخرى في البطولة الختامية مساء الاثنين، حيث تلتقي البولندية ايجا شفيونتيك المصنفة الثانية على العالم مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا والأمريكية كوكو جوف، بطلة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، مع النجمة التونسية أنس جابر.

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