زيارة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة للحرم الجامعي

مزايا قرار العودة للعمل بقانون رقم 119 لسنة 2008 وإلغاء منظومة اشتراطات البناء الحديثةتعقيدات أمنية وضيافة كريمة.. كيف وصف عمرو موسى أجواء لقاءاته بحسن نصر الله؟أجري الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية بالحرم الجامعي وعدد من الكليات، رافقة خلالها الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون ال تعليم والطلاب، وذلك للوقوف على مدى جاهزية استقبال الطلاب، والتأكد من حسن انتظام المحاضرات وتمام الاستعدادات لبدء ال دراسة ، وتوفير سبل الراحة للطلاب القدامى والجدد.
كما التقى رئيس جامعة القاهرة، خلال جولته، بعدد من الطلاب الجدد، مؤكدا لهم أن إدارة الجامعة في خدمتهم وتفتح أبوابها دائمًا للاستماع لمقترحاتهم أو شكاواهم، مشددا على أن الجامعة بما لديها من مراكز ووحدات تساعد أبنائها على اكتشاف إبداعاتهم ومواهبهم وتعمل على تنميتها ورعايتها. وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة ليست مكانا للدراسة والتحصيل العلمي فحسب، بل تمارس من خلالها الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية، مؤكدا أن الجامعة تمتلك 167 مركزًا خدميًا تقدم خدماتها الطلابية والمجتمعية في مختلف التخصصات.
كما حرص رئيس الجامعة، على تعريف الطلاب الجدد بالأعراف والتقاليد الجامعية، ودعاهم إلى المحافظة عليها، وطالبهم بالحرص على المشاركة التطوعية في القوافل التنموية الشاملة التي تُطلقها الجامعة للقرى الأكثر احتياجًا لتقديم خدماتها في مختلف المجالات مثل محو الأمية، وتوعية المواطنين، بجانب تقديمها للخدمات الطبية والعلاجية، وغيرها.
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