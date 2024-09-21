زيارة محافظ البحيرة لمراكز أبو حمص للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة تفقدية بمركز ومدينة أبو حمص لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، وذلك بحضور اللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد والدكتورة رشا فوزى مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن مركز أبو حمص، تزامناً مع بدء انطلاق العام...

كما أكدت على ضرورة توفير الوسائل التعليمية الحديثة والاهتمام بالصيانة الدورية للمرافق المدرسية، لضمان سير العملية التعليمية بانتظام وفاعلية. تطوير المدارس وتخفيف الكثافاتأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن محافظة البحيرة تضم ٤١٩٥ مدرسة، تخدم ما يزيد عن مليون و٦٥٠ ألف طالب وطالبة. كما يجري حاليًا إنشاء ٣٧ مدرسة إضافية تشمل ٦١٨ فصلًا دراسيًا بتكلفة ٧٥٦.٧ مليون جنيه، وذلك بهدف خفض الكثافات الطلابية ليصل عدد الطلاب في كل فصل إلى ٤٥ طالبًا فقط.

المنطقة - المحافظة - المدارس - العملية التعليمية

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