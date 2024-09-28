زيارة وزير قطاع الأعمال العام لشركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها

مصدر حكومي: قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يمكن المواطن من البناء على الأرض التي تصل واجهتها لأقل من 9 أمتارهاشم صفي الدين.. شخصية جديدة تبرز كخليفة محتمل في حزب الله بعد اغتيال حسن نصر اللهتفاصيل القبض على طبيبين بتهمة التحرش بالمريضات في الأقصر: أحدهما استبعد إداريا بسبب بلاغ سابقعلاقة عاطفية مع زوجة خاله..

‏‎كما اجتمع بالقيادات التنفيذية للشركة واستعرض موقفها الحالي ومؤشرات الأداء ومعدلات الإنتاج وحجم المبيعات وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وخطط التطوير والرؤية المستقبلية، موجها بضرورة تكثيف العمل للنهوض بأداء الشركة وفق خطة عمل واضحة ومحددة، والتشغيل بالطاقة القصوى، وتطوير المصانع بالتكنولوجيا الحديثة واستغلال الأصول والطاقات المتاحة والشراكة مع القطاع الخاص وإضافة خطوط جديدة، وتنمية مهارات العاملين والالتزام بالصيانات الدورية، وتطبيق نظام ERP لإدارة منظومة التحكم بالمخازن،...

‏‎أكد الوزير أهمية صناعة المواسير الصلب وتعدد استخداماتها خاصة في العديد من المشروعات القومية والتنموية، وأن الشركة واعدة ولديها مقومات النجاح، مشيرا إلى ضرورة رفع القدرات التشغيلية والإنتاجية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة وفتح أسواق جديدة والتصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا.

مصدر حكومي: قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يمكن المواطن من البناء على الأرض التي تصل واجهتها لأقل من 9 أمتارالسيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل جمال عبدالناصر

وزارة قطاع الأعمال العام محمد شيمي شركة النصر لصناعة المواسير الصلب جولات ميدانية تطوير

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