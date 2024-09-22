زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة قنا لمتابعة سير العام الدراسي الجديد

تابع أحدث ال أخبار عبر تطبيق أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم ، جولة تفقدية لعدد مدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام سير العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

واستهل الوزير والمحافظ زيارتهما بمدرسة"تحيا مصر الرسمية المتميزة" التابعة لإدارة قنا التعليمية والتي تضم ١٢٠٠ طالب وطالبة، وحرص الوزير على تفقد الفصول قبل دخول الطلاب لمتابعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب، والتأكد من القوائم والجداول المعلقة بكل فصل، وعدد الكثافات بها. ثم قام الوزير والمحافظ، بزيارة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات التابعة لإدارة قنا التعليمية والتى تضم عدد طالبة، وتفقدا عددًا من الفصول ومتابعة شرح المعلمين على السبورات الذكية داخل المدرسة.

وقد قام الوزير ومحافظ قنا بزيارة مدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات، والتى تضم عدد طالبة، وقاما بتفقد عدد من الفصول.

وزير التربية، العام الدراسي الجديد، محافظة قنا، مد

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