زيارة سفير فرنسا لجامعة عين شمس لتقوية التعاون الأكاديمي والطبي

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في مستهل اللقاء أعرب رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بالعلاقات القوية التي تربط بين مصر وفرنسا، وأن البلدين تجمعهما علاقات تاريخية وممتدة تشمل كافة المجالات، مؤكدًا رغبة الجامعة في تعزيز علاقاتها الأكاديمية مع الجامعات والمؤسسات الفرنسية. كما أشار إلى إمكانيات تعزيز تبادل الخبرات بين الباحثين والأطباء من الجانبين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليم الطبي في مصر.

جامعة عين شمس فرنسا التعاون الأكاديمي الطبيب تبادل الخبرات

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