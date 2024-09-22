زيارة وفد ألماني لشركتين مصريتين في إطار تعزيز الشراكات الصناعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أجرت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، زيارة لشركة جلوبال نابي للأدوية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودعم خريجي برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية.

وخلال الزيارة، استمع الوفد إلى عرض تقديمي من شركة جلوبال نابي حول أبرز الشراكات التي تمت مع القطاع الخاص الألماني في مجال نقل التكنولوجيا، و كيف أسهمت هذه الشراكات في النهوض بجودة منتجات الشركة وفتح آفاق تصديرية جديدة. وعقب زيارة شركة جلوبال نابي، قام الوفد الألماني بمصاحبة ممثلي وحدة التدريب وبناء القدرات بزيارة شركة أركي تاتش، المتخصصة في تصنيع الأثاث المكتبي، حيث تعد أركي تاتش من خريجي البرنامج وشهدت توسعا ملحوظا في إنتاجها و الأسواق التصديرية منذ انضمامها للبرنامج، مستفيدة من التقنيات الألمانية المتطورة.

برنامج الشراكة الصناعة المصرية المانيا الشراكات الدولية التكنولوجيا

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