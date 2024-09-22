زيارة وفد من معهد كامويش إلى كلية الآداب بجامعة عين شمس

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن ب جامعة عين شمس ، سفير البرتغال السفير روي تيرينو والمستشارة الثقافية للسفارة دكتورة ايرما جونثالث والدكتور جواكين راموس ممثلا عن معهد كامويش .

وذكرت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس عدد البرامج التى حصلت على الاعتماد البرامجى فى الآونة الأخيرة ومدى أهمية هذه الخطوة وتأثيرها من الناحية الأكاديمية على كلية الألسن.

جامعة عين شمس كلية الآداب البرتغال معهد كامويش الاتفاقيات الأكاديمية

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