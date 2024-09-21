زيارة محافظ إلى المنطقة الصناعية لتفقد عدد من المصانع

، ب زيارة للمنطقة الصناعية بال محافظة لتفقد عدد من ال مصانع ، بدأها بمصنع "أسكوم" لكربونات الكالسيوم ، مؤكدا على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات لل مصانع والمشروعات القائمة. مشددا على ضرورة تسهيل الإجراءات لل مستثمرين ، بما يسهم في تطوير الصناعات المحلية وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويعزز القدرة التصديرية لل مصانع ورفع معدلات النمو وتوفير العملة الصعبة.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ محطة الطاقة الشمسية التابعة للمصنع، والتي بدأ العمل على إنشائها في يونيو 2023، ودخلت الخدمة في مارس 2024.، بهدف تخفيف الضغط على الشبكة الرئيسية، وتغذية المصانع عبر خطين بقدرة إجمالية تصل إلى 4 محولات. وأشار المحافظ إلى تخصيص قطعة أرض أخرى كامتداد لاستخدام الطاقة النظيفة، في إطار جهود المحافظة لدعم الصناعات الصديقة للبيئة ومواكبة توجهات الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية.

التقى المحافظ بعدد من العاملين بالمصنع معربا عن فخره بكل منتج مصرى قادر على منافسة المنتج العالمى ، مؤكدا دعمه المستمر لكل جهد بناء ، وانه مستعد دائما للقاء كل من يريد مقابلته والاستماع الى مطالبه وحل اى شكاوى قد تواجهه للارتقاء بملف الصناعة ودفع عجلة الإنتاج بالمحافظة .

صناعة مصانع محافظة زيارة مستثمرين

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