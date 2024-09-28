زيارة مفاجئة لرئيس جامعة دمنهور للاطمئنان على انتظام الدراسة

، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس ال جامعة لفرع البنات، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس ال جامعة للوجه البحري؛ جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام الدِّراسة في يومها الأول، شملت الجولة كليات قطاع الدَّراسة: «أصول الدين - الشريعة والقانون - واللغة العربية».

كما حرص رئيس الجامعة على تفقد القاعات الدراسية والحديث مع أبنائه الطلاب، مقدمًا لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.

جامعة دمنهور دراسة رؤساء طلبة

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