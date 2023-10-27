زيارة محتملة لولي العهد السعودي إلى المملكة المتحدة

يجري داونينج ستريت مناقشات مع المسؤولين السعوديين بشأن الزيارة، التي قد تتم في ديسمبر. والتقى ريشي سوناك بالأمير محمد في السعودية هذا الشهر وحثه على محاولة تخفيف التوترات في الشرق الأوسط.يُنظر إلى دور بريطانيا كمحاور مع السعودية على أنه مهم بشكل خاص بالنظر إلى تدهور العلاقات بين الرياض والولايات المتحدة في الأونة الأخيرة.يسعى الوزراء إلى الاستفادة من برنامج الاستثمار السعودي الذي تبلغ قيمته تريليون جنيه إسترليني لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

وتسعى الحكومة أيضًا للحصول على الدعم في المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر مع مجلس التعاون الخليجي، الذي تعد البلاد عضوًا رئيسيًا فيه.من المتوقع أن تتضمن أي زيارة إلى المملكة المتحدة هذا العام لقاء مع الملك. تاريخياً، كانت للعائلة المالكة البريطانية علاقات وثيقة مع العائلة المالكة السعودية. ويريد الوزراء أيضًا أن تظهر الرحلة فوائد ملموسة للمملكة المتحدة قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.أكد مصدر حكومي، لصنداي تايمز، أن المناقشات مستمرة بشأن الزيارة لكن لم يتم تحديد موعد لها.

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