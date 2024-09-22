زيارة وفد حزب حماة الوطن لجامعة بنها لبحث دور الطلاب المجتمعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها وفدا من حزب حماة الوطن بالقليوبية برئاسة الدكتور أحمد يوسف أمين الحزب بالقليوبية لمناقشة سبل دعم ال طلاب داخل الجامعة فى اطار دورهم المجتمع ي.

وخلال القاء اكد رئيس الجامعة على أن الجامعات اتسعت مهامها لتكون مراكز للبحث والتخطيط للمستقبل ، مشيرا الى أنها لها دور رئيسي في البناء الاجتماعي والثقافي وتحقيق التنمية المستديمة ، وأن تتوطد علاقتها بالمجتمع على كافة الأصعدة، وأن تسهم في العمل من أجل تحقيق قدر كافٍ من الرخاء المادي والمعنوي للفرد والمجتمع، وذلك من خلال تعميق الجوانب الإيجابية في الشخصية الإنسانية لمساعدتها في القيام بمهامها الدائمة والشاملة في بناء المجتمع.

واشار الجيزاوى الى أن مشاركة المجتمع بمؤسساته الرسمية وغير الرسمية، ومن منظمات المجتمع المدني مع الجامعات ومراكز ومؤسسات علمية بحثية ، يؤثر بالإيجاب على تحقيق أهداف التنمية المستديمة ومشاريعها. وقال الدكتور احمد يوسف بانه نوقش خلال اللقاء الدور المجتمعي لشباب الحزب واهميته فى تنمية مهارتهم العلمية والمهنية ،باعتبار ان الشباب هم زهرة هذه الدولة، وبما يوليه الحزب بأهمية التعليم بمراحله المختلفة.

وضم الوفد اللواء عبد العليم بركة امين التنظيم، والدكتور تامر عسر أمين الصحة والدكتور محمد جمال أمين مركز طوخ، والمهندس محمد خليل امين المهنين بالمحافظة والدكتور محمد يونس امين الشباب، والدكتور ايهاب سعد امين لجنة تكنولوجيا المعلومات وعدد من شباب الحزب.

جامعة بنها حزب حماة الوطن طلاب المجتمع التنمية المستديمة

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