زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة الإسماعيلية

زار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، محافظة الإسماعيلية، وذلك لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤. وكان في استقبال الوزير، اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة

. ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس، كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد

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