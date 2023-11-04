زيارة السيدة الأولى لجمهورية صربيا إلى مصر

وقالت السيدة الأولى لجمهورية صربيا، خلال حوارها ببرنامج"صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع الإعلامية جومانا ماهر،:"سعيدة لوجودي بمدينة شرم الشيخ، حيث أمضيت بعض الوقت لمشاهدة المعالم السياحية، وحضور مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب". وأضافت تمارا فوتيتش، أن زيارتها الحالية ليست الأولى لمصر، فقد سبقها زيارة أخرى كانت العام الماضي، حيث زارت محافظة الأقصر. وتابعت فوتيتش،:"هذه المرة أنا في شرم الشيخ أرض السلام..

وهذا هو سبب مجيئي، إلى هنا، لإرساء رسالة السلام، ورسالة حول أهمية التعاون والتواصل ورسالة التفاهم والدعم المتبادل.. وهذه هي أساس علاقاتنا الدبلوماسية. وشددت على أهمية العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا، معقبةً :"نحن نحتفل هذا العام بالذكر الـ115 منذ إنشاء علاقتنا الدبلوماسية، وتطورت الشراكة الاستراتيجية وهو أمر مهم للغاية"

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ELBALADOFFİCİAL: زوجة رئيس صربيا: مصر بلد ملهم للغاية ومدنها ساحرة رومانسيةأكدت تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا، أن مدينة شرم الشيخ، ملهمة للغاية، مضيفًا: مصر بأكملها بلد ملهم للغاية ومدنها ساحرة ورومانسية ويسعدني أن أدعوا مواطني صربيا لزيارة مصر .

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ELBALADOFFİCİAL: جئت لإرساء رسالة السلام.. زوجة رئيس صربيا تكشف سبب زيارتها لشرم الشيخأكدت تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا، سعادتها البالغة بزيارة مصر، ومشاركتها في مؤتمر المستثمرات العرب على أرض شرم الشيخ.

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YOUM7: زوجة رئيس صربيا عن زيارتها إلى شرم الشيخ: جئت لإرساء رسالة السلامأكدت تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا، سعادتها البالغة بزيارة مصر، ومشاركتها في مؤتمر المستثمرات العرب على أرض شرم الشيخ.

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جريدة الفجر: السيدة الأولى لجمهورية صربيا: مصر بلد مُلهمة وساحرة ورومانسية (فيديو)أعربت تمارا فوتشينش، السيدة الأولى لجمهورية صربيا، عن سعادتها لزيارة مصر، مشيرة إلى أنها أمضت بعض الوقت لمشاهدة المعالم السياحية المصرية على هامش مشاركتها في مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب. الحر رجع تاني.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

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ELBALADOFFİCİAL: زوجة رئيس صربيا: يجب دعم الشباب وتشجيعهم لتجاوز فترة المراهقةأكدت تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا، على أهمية تمكين الشابات والشباب، ومساعدتهم وتشجيعهم وتحفيزهم ، من خلال طرق مختلفة.

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ELWATANNEWS: السيدة الأولى لصربيا: سعيدة لوجودي بمدينة شرم الشيخأكدت تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا، أهمية تمكين الشابات والشباب، ومساعدتهم وتشجيعهم وتحفيزهم، من خلال طرق مختلفة

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