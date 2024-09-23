زوجة يقتل زوجها ويصفيه بعدما رفض شراء المخدرات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استمعت جهات التحقيق لاقوال اسرة سيدة لقيت مصرعها علي يد زوج ها ذبحًا باستخدام سكين، بمنطقة المرج .

واضافت اسرة السيدة ان المتهم في ادعائه علي زوجته بانها سيئة السلوك كذب وافتراء وقد ادعي ذلك للتملص من دمائها التي سفكها بدون وجه حق. واوضح اهل السيدة انه يوم الواقعة شاهد زوجته في الشارع تشتري اغراض للمنزل فاستوقفها وطلب منها الاموال لشراء المخدرات فرفضت فضربها ثم انهال عليها طعنا بسكين وقتلها ثم توجه الي صديقه لطلب اموال فرفض الاخر فقتله

جريمة قتل زوجة زوج المرج المخدرات

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