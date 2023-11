زوارق بحرية إسرائيلية تطلق عدة قذائف نحو بحر مدينة غزة

وفي وقت. سابق اليوم، قال المركز الفلسطيني للإعلام، إن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا كثيفًا استهدف شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات إن هناك حاجة لهدنة إنسانية في غزة في سبيل إخراج الأسرى من القطاع.

وأضاف بايدن"أعتقد أن هناك حاجة إلى هدنة إنسانية" في غزة"من أجل إخراج الأسرى من القطاع"، مشيرًا إلى أن"هذه الهدنة تعني منح الوقت لإخراج الأسرى".

