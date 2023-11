زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تيمور الواقعة شرق إندونيسيا

وشعر بالزلزال بقوة سكان مدينة كوبانغ الواقعة في غرب الجزيرة، وتيمور جزيرة مقسمة بين شطر غربي يعتبر جزءا من الأراضي الإندونيسية، وشطر شرقي تقوم عليه تيمور الشرقية وهي دولة مستقلة ذات سيادة. ولم ترد في الحال أي أنباء عن سقوط ضحايا. كما أدى الزلزال لسقوط بعض الحطام في عدد من المباني بالمدينة التي هرع الكثير من سكانها إلى الشوارع.

