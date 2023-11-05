زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، جنوب غربي جزيرة سومطرة الإندونيسية. وجاء في بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 41 كلم من جزيرة إنجانو الواقعة جنوب غرب سومطرة، وعلى عمق 14 كلم. ارتفاع حصيلة قتلى زلزال نيبال إلى 128 شخصا ولم ترد أي أنباء بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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