زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب إندونيسيا - بوابة الشروق

ضرب زلزال بقوة 3ر6 درجة على مقياس ريختر إقليم نوسا تنجارا تيمور الإندونيسي صباح اليوم الخميس، حسبما أفادت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية. وقالت الوكالة إن مركز الزلزال وعلى بعد 15 كيلومترا من مدينة كوبانج، عاصمة الإقليم.خلال رئاستها لمجلس الأمن.. الصين: نتعهد بمعالجة التصعيد في غزة ولا ننوي الاستسلام

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تيمور الواقعة شرق إندونيسياأعلن المرصد الأمريكي للزلازل تسجيل زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في جزيرة تيمور الواقعة في شرق إندونيسيا.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تيمور الواقعة شرق إندونيسياأعلن المرصد الأمريكي للزلازل تسجيل زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في جزيرة تيمور الواقعة في شرق إندونيسيا ، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء روسيا اليوم .

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة تيمور في إندونيسيابوابة أخبار اليوم الإلكترونية

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: زلزال عنيف بقوة 4.9 ريختر يضرب اليابانضرب زلزال عنيف بلغت قوته 4.9 درجات ريختر، السواحل الغربية في اليابان، اليوم الأربعاء. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال وقع في مضيق كي، وعلى عمق 50 كيلومترا. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. زلزال قوي يضرب تركيا ..

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة السواحل الشمالية في تشيليضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل الشمالية في تشيلي، كما شعر به سكان عدة مقاطعات في الأرجنتين المجاورة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئضربت هزة أرضية، بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر اليوم، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕