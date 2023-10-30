زراعة 27 ألف فدان ببنجر السكر في البحيرة

أعلن موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، زراعة 27160 فدانا حتى الآن ببنجر السكر، والذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة في الموسم الشتوي.

على ثلاث عروات متتالية، ونظراً لأهمية المحصول يقوم مجلس المحاصيل السكرية بعقد دورات بصفة مستمرة لمزارعي ومهندسي بنجر السكر بالبحيرة، وذلك لدعم المزارعين فى مرحلة التجهيز للزراعة، وتحمل 50% من تكاليف التسوية و الحرث، والتخطيط مما يقلل من تكاليف الإنتاج ويزيد عائد المزارع.

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3 أطنان للفدان.. 'استصلاح الأراضي': حصاد الزيتون في 6 آلاف فدان بشرق القناة3 أطنان للفدان استصلاح الأراضي حصاد الزيتون في 6 آلاف فدان بشرق القناة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕