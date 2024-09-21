زاهي حواس يكشف موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديونشر في: السبت 21 سبتمبر 2024 - 10:41 ص | آخر تحديث: السبت 21 سبتمبر 2024 - 10:41 ص

قال وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري:"إذا كانت المنح الإلهية تزاحمت على سيدنا يحيى فعظم الله يوم مولده، وتزاحمت على سيدنا عيسى فعظم الله يوم مولده، فكيف بطوفان العطايا الذي تزاحم على سيدنا محمد"، موضحا أنه سيدنا ومولانا الذي ختم الله به رسالات السماء وعلمنا كل خلق عظيم. جاء ذلك خلال كلمة الأزهري في احتفالية نادي القضاة بالمولد النبوي الشريف، وكان في استقباله المستشار أبو الحسين فتحي قايد رئيس نادي قضاة مصر.وفي ختام الاحتفال أهدى رئيس نادي قضاة مصر الأزهري درع نادي قضاة مصر تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.

وحضر الاحتفال المستشار محمد صبحي خليفة سكرتير عام نادي قضاة مصر، والمستشار حازم أبو سديرة أمين صندوق نادي قضاة مصر، والمستشار محمود حلمي الشريف مساعد وزير العدل، والمستشار عزت خميس، وسماحة السيد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية، والكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور.

متحف مصري كبير زاهي حواس افتتاح الدكتور أسامة الأزهري المولد النبوي

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