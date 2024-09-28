زار رئيس اتحاد الجالية المصرية في إيطاليا معهد 'دون بوسكو' بالقاهرة

زار رئيس اتحاد الجالية المصرية في إيطاليا، الدكتور عيسى إسكندر اليوم، معهد"دون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة، الذي يقدّم تدريبًا على عدة مهن حرفية لحوالي 250 طالبًا وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التدريب المهني

يأتي المشروع في إطار جهود اتحاد الجالية المصرية في إيطاليا لدعم وتعزيز الكفاءات المصرية في سوق العمل الأوروبي. ومن المقرر أن يُعقد غدًا لقاء رفيع المستوى بحضور السفير الإيطالي ورئيس الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين والقنصل العام الإيطالي، بالإضافة إلى مسؤول الاتحاد الأوروبي ومسؤولة منظمة الهجرة العالمية في مصر.

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