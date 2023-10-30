ريهام عبدالغفور تشارك محمد فراج في مسلسل «كتالوج»

على عمل درامي جديد بعنوان«كتالوج»والذي تشارك فية البطولة الفنان محمد فراج، ومن المقرر عرض العمل عبر أحدي المنصات الإلكترونية خارج الموسم الرمضاني.من ناحية أخري حددت أسرة مسلسل «صلة رحم» بطولة الفنانة ريهام عبدالغفور شهر نوفمبر المقبل ليكون موعداً لبدء تصوير أول مشاهد العمل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان القادم.

العمل يدور في اطار الرومانسي كوميدي، وعلى جانب آخر تعقد أسرة المسلسل الجلسات للاستقرار على التفاصيل الأخيرة للعمل وترشيح باقى الأبطال المقرر المشاركة فى بطولته بالإضافة إلى معاينة أماكن التصوير حيث تم اختيار عدد من أماكن التصوير فى شوارع القاهرة ومدن السياحية منها شرم الشيخ للتصوير فيها والمسلسل تأليف ورشة كتابة وإخراج تامر نادي.

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