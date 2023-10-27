ريهام حجاج: «اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نشرت الفنانة ريهام حجاج على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو"إنستجرام"، منشور لدعم الشعب الفلسطيني فيما يمر به من مجازر إنسانية على يد الكيان الإسرائيلي المجرم.

وكتبت فى المنشور"اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم إنا نستودعك غزة وأرضها وجوها وبحرها ومجاهديها ومرابطيها فأحفظهم بحفظك وأنت خير الحافظين". وتابعت:"اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وسخر لهم الأرض ومن عليها من السماء ومن فيها، اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين وبارك اللهم فى إيمانهم".

يذكر أن الكيان الإسرائيلي المجرم يُمارس كل جرائم الإنسانية، ويتم قصف المدنيين الفلسطينيين، والعزّل والأطفال والنساء والمستشفيات، وحاليًا يتم إبادة قطاع غزة من الاقتحام البري والبحري والجوي على قطاع غزة من قبل جنود الاحتلال المجرم. headtopics.com

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