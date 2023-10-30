ريال مدريد يحتفل بوصول فينيسيوس لـ150 انتصارًا مع الملكى.. فيديو

الإسباني بوصول البرازيلى فينيسيوس جونيور، مهاجم الفريق، للانتصار 150 مع الملكى بعد الفوز الأخير الذى حققه أمام برشلونة ضمن مباريات الجولة الـ 11 لمسابقة الدوري الإسباني.

وحسم فريق ريال مدريد الإسبانى الكلاسيكو على حساب غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مونتجويك"، فى قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسبانيكان البرازيلي فينيسيوس جونيور قد تعرض لواقعة عنصرية جديدة في ملاعب إسبانيا، بعد كلاسيكو برشلونة ونشر الحساب الرسمي لصحيفة "ماركا" الإسبانية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو يكشف خلاله تعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لواقعة عنصرية جديدة بعد الإساءة إليه بإلقاء...

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فينيسيوس يلقب زميله بـ رونالدو مدريد الجديد| والظاهرة الإنجليزية يتفوق على الدونتألق جود بيلينجهام، بشكل لافت مع ناديه الإسباني ريال مدريد، حتى أن زميله في الفريق فينيسيوس جونيور يناديه بكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الجديد. اقرأ أكثر ⮕

فينيسيوس: بيلينجهام يتبع خطى كريستيانوأشاد البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد اقرأ أكثر ⮕

'فيديو' يورط برشلونة في واقعة عنصرية جديدة ضد فينيسيوس بعد الكلاسيكوتعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، لواقعة عنصرية جديدة في ملاعب إسبانيا، بعد كلاسيكو برشلونة الذي انتهي بفوز الملكي 2-1 مساء اليوم السبت.. اقرأ أكثر ⮕

برشلونة يرد على العنصرية ضد فينيسيوس في بيان رسميأصدر نادي برشلونة، بيانًا رسميًا للرد على واقعة العنصرية التي تعرض لها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.. اقرأ أكثر ⮕

فينيسيوس: بيلينجهام يسير على خطى كريستيانو رونالدوأعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، عن سعادته بعد فوز المرينجي أمام نظيره برشلونة في الكلاسيكو، والذي أقيم مساء اليوم السبت. اقرأ أكثر ⮕

موقف الليجا في الإهانات العنصرية ضد فينيسيوس في الكلاسيكوإهانات وواقفة عنصرية جديدة ضد لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، وذلك عقب مباراة الكلاسيكو التي جمعتهم بالأمس. اقرأ أكثر ⮕