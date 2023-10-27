ريال مدريد يتفوق على برشلونة فى القيمة التسويقية قبل الكلاسيكو

المقرر إقامته فى الرابعة والربع من عصر، يوم السبت، على ملعب "مونتجويك"، معقل الفريق الكتالوني، في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".وتبلغ القيمة التسويقية للفريق الملكى بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمى، 1.03 مليار يورو، ليتفوق على الفريق الكتالونى الذى تصل قيمته لنحو 862 مليون يورو.

ويتصدر ثنائى ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزى جود بيلينجهام، قائمة أغلى اللاعبين في كلاسيكو الدوري الإسباني، حيث تبلغ قيمة كل منهما 150 مليون يورو. فيما يعتبر بيدرى، نجم برشلونة الإسبانى، هو أغلى لاعب في صفوف الفريق الكتالونى بقيمته التسويقية التي تصل إلى 100 مليون يورو، يليه في الترتيب جافى وفرينكى دى يونج وقيمة كل منهما 90 مليون يورو.ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن جيرونا، صاحب نفس الرصيد، ثم برشلونة، فى المركز الثالث برصيد 24 نقطةعيّن الإتحاد الإسباني لكرة القدم، خيسوس خيل مانزانو حكمًا لمباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو الأول بالدوري الإسباني على ملعب "مونتجويك".

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