ريال مدريد يهزم إسبانيول بثلاث أهداف نظيفة في الدوري الإسباني

أحرز كورتوا هدف إسبانيول بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 54، ثم تعادل دانى كارفخال ل ريال مدريد فى الدقيقة 58 من اللقاء.
ونجح ريال مدريد فى تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق رودريجو، فينيسيوس جونيور، وكيليان مبابى من ركلة جزاء.وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، خلف برشلونة بنقطة واجدة، في الوقت الذي يحتل فيه إسبانيول المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.وزير الخارجية يلتقي سكرتيرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسياإمام عاشور: وسام إضافة قوية للأهلى وأرتاح للعب معه.. ومن الغد سنركز على السوبركلية التربية الجديدة بجامعة الأقصر أحدث الكليات التربوية على مستوى الجمهورية..
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