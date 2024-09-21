ريال مدريد يهزم إسبانيول برباعية في الدوري الإسباني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قلب فريق ريال مدريد الطاولة على ضيفه إسبانيول ، بال فوز عليه برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني .وفي الشوط الثاني، باغت إسبانيول ، مضيفه ريال مدريد بهدف مبكر، جاء عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 54، حيث أخطأ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في التعامل مع عرضية لاعب إسبانيول ليضعها في شباكه، معلنًا تقدم الضيوف بهدف للا شئ.

خطأ كورتواوبعد خطأ كورتوا الكارثي، جاء رد ريال مدريد سريعًا بهدف التعادل في الدقيقة 58 بقدم داني كارفخال. وضرب نجوم ريال مدريد، إسبانيول بثلاثة أهداف متتالية، جاءت عن طريق البرازيلي رودريجو جوس في الدقيقة 75 من صناعة مواطنه فينيسيوس جونيور، الذي بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء. وأضاف فينيسيوس الهدف الثالث في الدقيقة 78 من صناعة كيليان مبابي، الذي بدوره اختتم الرباعية بهدف في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر، والذي يواجه فياريال في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

ريال مدريد إسبانيول الدوري الإسباني فوز كورتوا فينيسيوس جونيور

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